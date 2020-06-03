شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم قياس درجة الحرارة للمصابين بكورونا فى المنازل.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير ترمومتر شخصى للمصابين بكورونا والمعزولين منزليا على أن يقوموا بقياس درجة الحرارة بشكل دورى عن طريق وضع الترمومتر تحت الإبط مع تسجيل درجة الحرارة.
وكانت وزارة الصحة، قد كشفت عن 3 طرق للتحدث الآمن مع المصابين بكورونا والذي يتم عزلهم منزليا لتلقيهم البروتوكول العلاجي الذي حددته الوزارة، مؤكدة أهمية الحرص الشديد على التباعد الاجتماعي منعا لنقل العدوى.
وأوضحت وزارة الصحة، أن الطريقة الأولى تتمثل فى التحدث عبر الموبايل أو التليفون الأرضي، والثانية التحدث من خلف باب أو أى حجاب، والطريقة الثالثة تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد بمسافة لا تقل عن مترين، مع اختصار زمن المحادثة مع الآخرين.
وأكدت أن البرتوكول العلاجى للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى أوصى أنه حالة كون المريض يعيش بمفرده يفضل أن يحصر أقامته فى غرفة واحدة حتى يسهل عليه تطهيرها وألا يستقبل أى نوع من الزيارات خلال فترة العزل.
وقالت وزارة الصحة: ينبغى اتباع سلسلة من الإرشادات طوال فترة العزل المنزلى والتى تتضمن أن يتواجد المريض طيلة فترة العزل بحجرتة الخاصة والتى تمتد إلى 14 يوما بعد انتهاء الأعراض، وحال الأشخاص الذين لديهم أعراض مرضية تمتد فترة العزل إلى 14 يوما من تأكيد الإصابة مع وجود أدوات شخصية لتناول الطعام مخصصة للمريض وتناول الطعام بحجرة العزل.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يتم قياس درجة الحرارة للمصابين بكورونا فى المنازل.. الصحة تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.