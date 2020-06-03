شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة عن 3 طرق للتحدث الآمن مع المصابين بكورونا والذي يتم عزلهم منزليا لتلقيهم البروتوكول العلاجي الذي حددته الوزارة، مؤكدة أهمية الحرص الشديد على التباعد الاجتماعي منعا لنقل العدوى.
وأوضحت وزارة الصحة أن الطريقة الأولى تتمثل فى التحدث عبر الموبايل أو التليفون الأرضي، والثانية التحدث من خلف باب أو أى حجاب، والطريقة الثالثة تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد بمسافة لا تقل عن مترين، مع اختصار زمن المحادثة مع الآخرين.
وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن البرتوكول العلاجى للمصابين بكورونا أثناء العزل المنزلى أوصى أنه حالة كون المريض يعيش بمفرده يفضل أن يحصر أقامته فى غرفة واحدة حتى يسهل عليه تطهيرها وألا يستقبل أى نوع من الزيارات خلال فترة العزل.
وقالت وزارة الصحة ينبغى اتباع سلسلة من الإرشادات طوال فترة العزل المنزلى والتى تتضمن أن يتواجد المريض طيلة فترة العزل بحجرتة الخاصة والتى تمتد إلى 14 يوما بعد انتهاء الأعراض، وحال الأشخاص الذين لديهم أعراض مرضية تمتد فترة العزل إلى 14 يوما من تأكيد الإصابة مع وجود أدوات شخصية لتناول الطعام مخصصة للمريض وتناول الطعام بحجرة العزل.
وأضافت وزارة الصحة ينبغى وجود تهوية طبيعية وعدم استخدام مروحة السقف وتحديد فرد واحد من الأصحاء يقدم الطعام للشخص المعزول ويقوم بعملية التطهير.
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