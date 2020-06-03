شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إساءتها للمصريين.. تفاصيل بلاغ للنائب العام للتحقيق مع الكويتية ريم الشمري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المحامي أحمد سمير الحمامصى ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد الفتاة الكويتية ريم الشمري، على خلفية الفيديوهات التي انتشرت لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تهاجم الجالية المصرية في الكويت، وتطالب بترحليهم خارج البلاد.

وجاء في بلاغ «الحمامصى»، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه: «فوجىئت وكل المصريين في الداخل والخارج بالفيديوهات التي نشرتها الشمري، ووجهت لهم أفظع وأبشع الكلمات المسئية وغير أخلااقية، ونعتهم بألفاظ كالحقير والمأجور وغيرها من الكلمات».

أضاف في صحيفة البلاغ: «المشكو في حقها قامت بالحض والتحريض على التمييز العنصرى ضد المصريين، وقامت بسب الشعب المصري في العموم ووصفتهم بـ(الجزم)».

تابع: «الشمري تدرك مدى خطورة ما قامت به وإنه لا يعد سوى إنحلال وإنحطاط وفساد وانهيار أخلاقي لمكانة المصريين جميعاً ومكانة الإنسان عموما، وأنها فقدت بجهلها جوهر القيم والمبادىء الاخلاقية وقامت بفعل يتنافى مع الآداب العامة والدينية».

مضى قائلًا: «إنها تخطت بفعلتها السب والقذف وقد تكون سبباً في إفساد العلاقات الودية بين البلدين، وقطع جسور التعاون الدولى، وإننا لا نطالب فقط بتطبيق ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية في مثل هذه الواقعة الراهنة، الأمر يستوجب معه مسائلتها قانوناً».

وتعود تفاصيل الواقعة، حين أثارت المدونة الكويتية ريم الشمري ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتقدت العمال الأجانب في بلادها، ونشرت «الشمري» مقطعا مصورا تطالب فيه بطرد الجالية المصرية من الكويت.

وقالت «الشمري» في أحد فيديوهاتها: «المصريين خدم جاءوا إلى الكويت للعمل، وأنا رافضة وجودهم في بلادى»، مطالبة الغاضبين من حديثها بمغادرة الكويت «حفاظا على كرامتهم»، على حد قولها.

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وبعد الهجوم عليها من قبل مصريين، علق كويتيون على حديث «الشمري»، ووجه أحدهم رسالة للشعب المصري قائلًا: «يا أهل مصر الحبيبة امسحوها في وشنا.. وكلنا عرب ومسلمين وهذه البنت لا تمثل الشعب الكويتي نهائياً ونبرئ أنفسنا من كلامها وأنتم إخوانا وحبايبنا وإخوانا قبل كل شي، حفظ الله الأمة وأبعد عنا وعنكم الغمة».

المحامي أحمد سمير الحمامصى

ووجه مواطن كويتي آخر رسالة للمصريين قائلًا: «الأخوة والأخوات الشعب المصري الكريم أنتم فوق راسنا ولكم التقدير والاحترام ونحن في حرج كبير على أسلوب القلة القليلة غير المدركة لدور مصر ولا تدرك معاني الأخوة».

بعد ذلك، خرجت «الشمري» في فيديو جديد وأكدت أن والدتها مصرية الجنسية، قائلة: «أمي مصرية ومين قال مبحبش مصر، أنا بحب مصر وطول عمري بروحها»، وظلت على موقفها من الهجوم على الجالية المصرية.