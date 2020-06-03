شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: توزيع 1093 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن توزيع 1093 حقيبة تضم الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وذلك من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية، وفقاً للبروتوكول العلاجى الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حاله.

وأشار إلى أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عربات قوافل طبية متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة وذلك بطاقة تشغيل 100%.

وأوضح المحافظ أن جميع الفرق بدأت بالإنتشار في جميع القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة منذ الاسبوع الماضي بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص وذلك من قبل مديرية الشؤون الصحية وبها بيان توضيحى بإرشادات الإستخدام وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الإتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، كما تم تقديم التوعية للحالات التي تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الإستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلى، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

وأكد محافظ الجيزة على الاستمرار في توزيع الحقائب والمستلزمات الوقائية بالمجان على المواطنين مع التواصل الدوري مع الحالات والمخالطين للاطمئنان على سلامتهم والتدخل الفورى في حالة الإحتياج للرعاية الصحية تحت الإشراف الطبى.

توزيع 1093 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية علي الحالات البسبطة ومختلطين كورونا بالجيزة

توزيع 1093 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية علي الحالات البسبطة ومختلطين كورونا بالجيزة

توزيع 1093 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية علي الحالات البسبطة ومختلطين كورونا بالجيزة