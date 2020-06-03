شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ أسيوط يتفقد مشروعات بالمحافظة لبحث تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة مكبرة للمرور على المشروعات والمنشآت التابعة للمحافظة.

وقامت الحملة بالمرور على مصنع أعلاف ومصنع مستلزمات طبية ومطاحن ومصنع شيبسي ومصنع كوكاكولا بالمنطقة الصناعية بأبنوب.

جاء ذلك للتأكد من قيام الشركات العاملة بتلك المشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وارتداء العاملين بتلك المشاريع للكمامات واستمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل تلك المنشآت والمشاريع وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل حفاظًا على صحتهم وصحة المترددين عليها تفعيلًا لقرار المحافظ رقم 507 لسنة 2020 مع استمرار العمل والإنتاج.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اهتمام الحكومة بدوران عجلة الانتاج واستمرار العمل في القطاعات المختلفة مع اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين حتى لا تتأثر الحركة الاقتصادية بالبلاد مشيراً إلى تنفيذ خطط وسلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بالمنشأت والمشروعات والمصانع الحكومية والخاصة سواء إنتاجية أو إنشائية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة لمتابعة العمل داخل مشروعات المحافظة للوقوف على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل تلك المنشآت.

كان محافظ أسيوط قد وجه السكرتير المساعد للمحافظة بتفعيل لجنة المرور على كافة المنشآت والمشروعات الإنتاجية والتنموية بالمحافظة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتشديد على جميع العاملين ارتداء الكمامات بتلك المشروعات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الشركات المخالفة لذلك وعمل تقرير بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها بصفة أسبوعية، مؤكدًا على توفير أوجه الرعاية والدعم لهم وتذليل العقبات لزيادة الإنتاج خاصة مع إلتزام الشركات المختلفة بالإجراءات الوقائية والإحترازية تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

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