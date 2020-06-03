شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: شراء 200 ألف كمامة وطرحها بسعر المصنع في الصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة على شراء 200 ألف كمامة كمرحلة أولى مناصفة بينهما لبيعها في الصيدليات بنفس سعر المصنع، حيث تم وصول الدفعة الأولى بإجمالي 25 ألف كمامة من النوع الجيد، والتي ستطرح بالصيدليات الملتزمة والمحددة من قبل نقابة الصيادلة بجميع المراكز والمدن، لافتًا إلى أنه سيتوالى وصول باقي الدفعات تباعًا وسيكون الشراء مستمر لضمان الاستدامة، حتى يتم الإنتهاء من مواجهة جائحة كورونا وطبقاً للإحتياجات الجماهيرية لمنع أي محاولات لخلق سوق سوداء من عديمي الضمير.

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه سيتم بالتوازي توزيع كميات الكمامات التي سيتبرع بها رجال الأعمال والمستثمرين مجانًا على المواطنين داخل القرى والمدن سواء بمواقف سيارات السرفيس أو الكمائن الشرطية أو المنشآت والمصالح الحكومية تحت إدارة المرور ومندوبين من المحافظة بما يضمن توزيعها بآلية محكمة ووصولها لأكبر شريحة من الجمهور .