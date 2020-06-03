شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة «إسكان اجتماعي» بحي الفردوس بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة السادات، يرافقه مسئولو جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات والجودة والكفاءة في التنفيذ.

واستهل المهندس كمال بهجات، جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، المرحلة الرابعة بمنطقة حى الفردوس، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة بالمشروع (عقد 1)، وجارٍ تنفيذ أعمال البناء والتشطيبات للعمارات بباقى العقود بالمنطقة بنسبة إنجاز بلغت نحو 85%.

وتفقد المهندس كمال بهجات، أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية الثامنة (منطقة الإمارات) لعدد 1076 قطعة أرض صناعية بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه، للتأكد من جاهزية القطع لطرحها على المستثمرين، حيث تم الانتهاء من أعمال شبكات المياه والصرف، وجارٍ الانتهاء من أعمال الكهرباء والطرق بالمنطقة بمتوسط نسبة إنجاز بلغ نحو 75%.

وتفقد المهندس كمال بهجات أعمال المرافق المحيطة بمنطقة الصناعات الغذائية التي تبلغ مساحتها 135 فدانا، بجانب أعمال المرافق بالقطعة رقم 6 بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 1.5 مليون م2 والتي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها وربطها على الشبكة الرئيسية، حيث إن المنطقة مقسمة لعدد 15 قطعة داخلية بمساحات تتراوح من 40 ألف م2 إلى 50 ألف م2.

وتابع المهندس كمال بهجات، خلال جولته، أعمال تنفيذ خط الصرف قطر 900 مم بمنطقة الحي المتميز بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه، ونسبة إنجاز 20% وذلك لربط صرف الحي المتميز بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وفي ختام جولته، أثنى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الأعمال المنفذة بالمدينة، وطالب بسرعة طرح الأراضى الصناعية الجاهزة التي تم ترفيقها على المستثمرين، موضحاً أن الجولة تأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دفع العمل بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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