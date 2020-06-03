وكيل تعليم بني سويف تتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة بأهناسيا وسمسطا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت سهام يوسف عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، سير العمل داخل إدارتي إهناسيا وسمسطا، للإطمئنان على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية بدواوين الإدارات التعليمية من ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

بدأت الجولة بتفقد ديوان إدارة أهناسيا التعليمية، ومدرسة أهناسيا الثانوية بنين الثانوية بنات، لمتابعة آخر استعدادات المدارس التي ستعقد بها لجان الثانوية العامة من تطهير وتعقبم وصيانة، استعدادًا لاستقبال طلاب الثانوية العامة بداية من 21/6 والاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظًا على صحة الطلاب والمعلمين.

تفقدت ديوان إدارة سمسطا والمدارس التي سوف تعقد بها لجان الثانوية العامة، حيث زارت مدرسة عبدالحميد عبدالحفيظ ومدرسة السيدة خديجة وسمسطا الابتدائية بنات، واطمأنت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية والتزام جميع المعلمين والعاملين بارتداء الكمامة الواقية، والإلتزام بالمسافات والاستمرار في تطهير وتعقيم وصيانة لجان الثانوية العامة.

وكيلة تعليم بني سويف تتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة بإدراتي أهناسيا و سمسطا‎

وكيلة تعليم بني سويف تتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة بإدراتي أهناسيا و سمسطا‎

وكيلة تعليم بني سويف تتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة بإدراتي أهناسيا و سمسطا‎

وكيلة تعليم بني سويف تتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة بإدراتي أهناسيا و سمسطا‎

وكيلة تعليم بني سويف تتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة بإدراتي أهناسيا و سمسطا‎

وكيلة تعليم بني سويف تتابع استعدادات امتحانات الثانوية العامة بإدراتي أهناسيا و سمسطا‎