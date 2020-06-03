شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 50 عاماً.. ارتفاع متوسط سنوات بقاء المصريين على قيد الحياة 30 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر شاملاً الذكور والإناث معاً، زاد 30 سنة خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 2000.

وأوضح، أن متوسط سنوات البقاء عام 1950 كان حوالي 38.71 سنة، بينما زادت في عام 2000 إلى 71.05 سنة، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى 76.17 سنة، وعام 2050 إلى 79.10 سنة، وعام 2100 إلى 84.66 سنة.

وعن متوسط عدد سنوات البقاء على قيد الحياة عن الولادة حسب النوع، أشار نائب وزير الصحة، إلى أن متوسط البقاء للإناث عند الولادة في عام 2020 تصل إلى 74.7 سنة، وللذكور 69.9 سنة، أما المتوسط عند الولادة عام 2030 للإناث 76.2 سنة، وللذكور 71.4 سنة، وعند الولادة عام 2050 للإناث 79.1 سنة، وللذكور 74.4 سنة، وعند الولادة عام 2075، للإناث 82.4 سنة ، وللذكور 78.5 سنة ، وعند الولادة عام 2100 ، للإناث 84.6 سنة ، وللذكور 82.1 سنة.