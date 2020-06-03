شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.26% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأربعاء، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.26%.

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية ١١ ألف و٢٥٨ طالبة وطالبة، من إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم ١١ ألف و٢٦٤ طالب وطالبة، مضيفًا أن المحافظة تشهد نسبة نجاح مرتفعة خلال هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، موجهًا التهنئة لأبناءنا الطلاب وأولياء الأمور على النجاح والتفوق.

وطالب محافظ بورسعيد أبنائه الطلاب خلال كلمته، بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية تهدر وقت أبنائنا وتفقدهم القدرة على اتخاذ القرار، وتعتبر مخالفة لقرار رئيس الوزراء خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بالمرور على كافة سناتر الدروس الخصوصية وتشميعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على أن أي مدرس يقوم بإعطاء دروس خصوصية سيتم إيقافه عن العمل فورًا.

ووجه اللواء عادل الغضبان، رسالة لأولياء الأمور بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة المصرية والبعد عن تجمعات الدروس الخصوصية والحفاظ على سلامة أبنائهم، خاصة في ظل جائحة كورونا وضرورة تعليم الطلاب المنافسة الشريفة والاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية، مُتمنيًا للطلاب مزيد من النجاح والتفوق.

حضر اعتماد النتيجة كل من دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم ببورسعيد، وقيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات والمدارس المختلفة.

Advertisements