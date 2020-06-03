شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذي لمناطق «الإسكان الاجتماعي» بـ15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه تم بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعي بالمدينة «وحدات وقطع أراضٍ»، مؤكدًا استمرار العمل بخطوط الطرد الرابطة والمغذية للمناطق الخدمية والمحيطة بالمشروع.

وأضاف همام، أنه وجه الشركة المنفذة بدفع العمل للانتهاء من المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة له مع ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة 15 مايو على استكمال تدعيم منظومة المياه المغذية لمناطق الإسكان الاجتماعي (وحدات وقطع أراضٍ) بالمدينة.

وفى سياق متصل، أكد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو استمرار حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة، مضيفاً أن الإدارات المختصة بالجهاز شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطرق العامة بالمرحلة الثانية بالمدينة، وذلك في إطار منع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد ولردع المخالفين.