شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في «الزراعة» لمنع دخول الجراد الصحراوي الحدود المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الأربعاء، من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، التقرير الذي أعده الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بشأن الإجراءات الاستباقية التي تتخذها وزارة الزراعة لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي، ومنع دخولها الحدود المصرية.

وجاء في التقرير أن لجان المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد تنتشر بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الاحمر ( سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلى – حماطة – الشلاتين – ابو رماد – حلايب ) والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية ( جرف حسين – ابو سمبل – توشكى ) وشرق العوينات والوحات البحرية وفى الشمال الغربى سيوة والسلوم

وأوضح التقرير أن هذه اللجان مزودة بسيارات دفع رباعى للعمل في الوديان والاماكن الوعرة بالمناطق الحدودية وآلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوى ومزودة بجهاز ELocust لإرسال تقارير المسح والمكافحة لغرفة المعلومات بالدقى لتحليلها واتخاذ القرار المناسب في أعمال المكافحة.

وأشار التقرير إلى أن هذه اللجان في حالة استعداد دائم طوال العام ثم تعلن حالة الطوارئ في شهر سبتمبر أي قبل موسم التكاثر الشتوى والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوى والذى تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوى من اكتوبر إلى ابريل من كل عام أي أن اللجان بالصحراء تكون مستعدة قبل موسم التكاثر الشتوى بشهر كامل للوقوف على حالة الجراد الصحراوى والحالة البيئية من كساء نباتى ورطوبة تربة وسقوط الأمطار.

ولفت التقرير إلى أن هناك غرفة عمليات بالوزارة برئاسة رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات وعضوية مدير عام الادارة العامة للجراد ومدير ادارة الجراد ومدير ادارة البلاغات والتوصيات لمتابعة تقارير اللجان المتواجدة بالصحراء وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بناء على هذه التحاليل ومتابعة الموقف ساعة بساعة كذلك تعمل غرفة العمليات على توفير مواد الوقود اللازمة لسيارات المسح والمكافحة وكذلك توفير المبيدات اللازمة لأعمال المكافحة

أشار التقرير إلى وجود تنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) للوقوف على موقف الجراد الصحراوى بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية والاستفادة من النشرة الشهرية التي ترسلها الفاو للدول الأعضاء.

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وانتهى تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ان الوضع هادئ تماما في مصر، وهذا ما يؤكده أيضًا موقع «الفاو»، ولا يوجد أي نشاط للحشرة على مستوى المناطق الحدودية والداخلية من البلاد، وأن لجان المسح والاستكشاف تواصل عملها بالصحراء والمناطق الحدودية للوقوف على حالة الجراد الصحراوى لهذه المناطق والقيام بأعمال المكافحة لأى تجمعات أو أسراب تهاجم البلاد.