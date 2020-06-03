شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسي بالقاهرة يستهل منصبه بالتأكيد علي أهمية زيادة التبادل التجاري والسياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل السفير الروسي الجديد في القاهرة جيورجى بوريسينكو، بالعمل علي زيادة التبادل التجاري والتقني والثقافي والسياحي مع مصر بسبب الإمكانيات الثنائية للبلدين، مشيرا إلي أنهما يمتلكان أراء مشتركة حول العديد من القضايا في السياسة الخارجية ويمكنهم تحقيق الكثير في حل النزاعات الإقليمية ي سوريا أو ليبيا.

وأكد السفير بوريسينكو، الذي جاء خلفا للسفير سيرجي كيربيشينكو، الذي توفي في سبتمبر الماضي في القاهرة إثر أزمة قلبية، بأن مصر لديها إمكانيات هائلة نظرا لمكانتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عين السفير الجديد بعد فترة تولي سفيتانا زوبوفا منصب القائم بالأعمال، حيث وقع الاختيار علي بوريسينكو منذ ابريل الماضي ليشغل منصب السفير وادت الظروف الاستثنائية وانتشار فيروس كورونا فى العالم الي تأخر وصوله .

ورحبت الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية بالسفير الروسي الجديد جيورجى بوريسينكو بمناسبة وصوله للقاهرة واستلام عمله سفيرا جديدا بعد وصوله علي متن طائرة خاصة دون انتظار لعودة الطيران الرسمى بين الدولتين ما يعكس أهمية مكانة مصر لدى الجانب الر سي من اجل التعاون الكبير فى جميع المجالات وخاصة ان اجندة التعاون المشترك تضم مشروعات كبرى مثل مشروع الضبعة لانتاج الطاقة النووية السلمية , ومشروع المنطقة الصناعية فى بورسعيد , وعودة السياحة الروسية.

والسفير بوريسينكو مواليد 7 يوليو 1968 وانهى دراستة بمعهد موسكو للعلاقات الدولية عام 1990 والتحق مباشرة بوزارة الخارجية الروسية , ويتحدث باللغتين الانجليزية والالمانية , وعمل بالسفارة الروسية في سويسرا , وشغل منصب مندوب روسيا لدي منظمة الامن والتعاون فى اوروبا بمدينة فيينا , وعمل بالسفارة الروسية بالولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 2003 حتى 2011 مستشارا ثم كبير المستشارين ثم وزيرا مفوضا , كما شغل منصب نائب مدير ادارة امريكا الشمالية ومنذ 2014 حتى 2020 مديرا لادارة امريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية .