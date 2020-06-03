شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«واقي الوجه والكمامة».. محافظ الدقهلية في أول جولة بعد تعافيه من كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، على ارتداء واقي وجه (فيس شيلد) وكمامة وقفاز، خلال أولى جولاته الميدانية بمدينة المنصورة بعد تعافيه من فيروس كورونا، وقضائه 14 يوما في العزل المنزلى، بالإستراحة الرسمية للمحافظة.

وزار المحافظ خلال الجولة مستشفى الصدر بالمنصورة والتى تستقبل حالات الإشتباه في الكورونا ويوجد بها قسم لعزل المصابين.

شارك في الجولة الدكتور هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والدكتور سعد مكي، وكيل وازرة الصحة.

واطمئن المحافظ على وجود رصيد كاف من الأدوية في مخازن المستشفى بالإضافة إلى وجود المستلزمات الطبية وأدوات الحماية، وطلب من مسؤولي المستشفى إعادة ترتيبها وتنسيقها وتصنيفها بما يسهل عمليات تسليم وتسلم المستلزمات والأدوات الطبية، وقال للعاملين في مستشفي الصدر: «عندكم مشاكل في أي حاجة أنا موجود هنا علشان ٱحل أي مشكلة».

كما تفقد المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكان في استقبالهم المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة، لمتابعة عملية تسليم المطهرات لمراكز ومدن المحافظة، وتخلى المحافظ عن القناع واكتفى بإرتداء الكمامة خلال باقى الجولة.

وطلب من المسؤولين بالمراكز تصوير أعمال التطهير «قبل وبعد» وذلك أثناء القيام بأعمال التطهير اليومية في جميع المناطق بنطاق المحافظة، وتابع أعمال تسليم تانكات المواد المطهرة لتوزيعها على الوحدات المحلية لتنفيذ أعمال التطهير بكافة المناطق والقرى.

كما تفقد أعمال تطوير دار المناسبات بمسجد النصر ووجه لمسئولي الشركة المتنفذة بتطوير دار مناسبات المنصورة بزيادة عدد الحمامات بالدار وخاصة حمامات السيدات وزيادة مساحة قاعة ضيافة السيدات لاستقبال الدار أكبر عدد من الأشخاص في المناسبة، وإنشاء مخزن لحفظ أدوات ومعدات الدار.

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يذكر أن محافظ الدقهلية تأكدت إصابته بفيروس كورونا يوم 18 مايو الماضى، وقضى 14 يوما في العزل المنزلي وعاد لمكتبه يوم الإثنين الماضى بعد تعافيه.

محافظ الدقهلية فى أول جولة بعد تعافيه من كورونا

محافظ الدقهلية فى أول جولة بعد تعافيه من كورونا

محافظ الدقهلية فى أول جولة بعد تعافيه من كورونا

محافظ الدقهلية فى أول جولة بعد تعافيه من كورونا