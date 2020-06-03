شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 1% من قيمة الأعمال حال عدم ارتداء العمال الكمامات في تنفيذ مشروعات مدينة سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، خصم ١٪ من قيمة الأعمال في حال عدم ارتداء العمال الكمامات في المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة للتأكيد على إتباع الإجراءات الاحترازية والتزام الشركات والعمالة بارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة الإجراءات الوقائية التي أصدرتها الجهات المختصة.

وأضافت «المغربي» أنها تتابع عمل اللجنة المشكلة لمتابعة المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بها، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت أنها تقوم بالزيارات المفاجأة لمواقع العمل للتأكد من تطبيق القرار من خلال المرور بصفة دورية على تلك المشروعات، والتنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية المقررة وخصم نسبة 1% من إجمالي التعاقدات مع هذه الشركات حال مخالفتها التعليمات وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقدت «المغربي» عدة مواقع منها، تطوير مدرسة الصناعات البحرية، وعملية رصف الطرق، وصيانة وتركيب أعمدة الكهرباء، وإنشاء مبنى لإدارة التموين، وتطوير مبنى الضرائب العقاري، مؤكدةً أن المرور الميداني يهدف إلى التأكد من الإلتزام بتوفير أقصى درجات الحماية للعاملين، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقع العمل.