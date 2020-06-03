لمتابعة أسر المتوفين.. النيابة الإدارية تنشئ وحدة الرعاية الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارا بإنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية على أن تتبع مكتب رئيس الهيئة. وذكر المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، بأن رئيس الهيئة كلف المستشار وليد الجارحي مديرا للوحدة، وبعضوية رئيس النيابة مصطفى الجارحي. وأوضحت النيابة أن الوحدة تختص بالآتي: - متابعة حالة الأعضاء والموظفين المرضى بالمستشفيات. Advertisements - تقديم الدعم النفسي للمرضى المحجوزين في المستشفيات. - متابعة الأعضاء الذين اكتمل عطاؤهم وأسر المتوفين. - تفعيل سبل التواصل بين الوحدة وصندوق رعاية المصابين لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وأجهزة وزارة الصحة لتسهيل العقبات التي تواجه الاستفادة من تلك الخدمات. وأشارت الهيئة إلى أن يكون للوحدة في سبيل تحقيق الهدف من إنشاءها ومباشرة اختصاصاتها الصلاحية اللازمة تحت إشراف رئيس الهيئة.

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