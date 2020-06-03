دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقام عصام علي السيد الطباخ المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، مختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التعليم، يطالب فيها بوقف امتحانات الثانوية العامة.

وقال المحامي في دعواه التي حملت رقم 42194 لسنة 74 ق، إن المطعون ضده الثاني موعد امتحان الثانوية العامة في يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ، و أن نجل الطاعن مقيد بالصف الثالث في المرحلة الثانوية العامة، وأن هذا التاريخ بعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بان الوباء القائل فيروس كورونا في قمة ذروته ، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة نجله ، ومن ثم بعد القرار مجحفا في حقه.

وتابع المحامي، أن الطاعن بهدف بالشق المستعمل من الدعوى إلى الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، نظرا لخطورة الموقف.

وأضاف الطاعن، إن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة ( ۹۳ ) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقوانين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم ٤٦، و ٥٩، و ٨٦، وبين أن الحق في الحياة وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الإنسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر و يهدد صحتهم وحياتهم.