ضبط شخصين بحوزتهما 60 ألف "كمامة وجوانتي" في القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول 15 ألف عبوة مستلزمات طبية "كمامة" بقصد رفع أسعارها. كما ضبطت الحملات، مالك مخزن شركة غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة، لحيازته 44 ألف و250 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي" مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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