الداخلية: ضبط 9 آلاف سائق لعدم ارتدائهم الكمامات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8 آلاف، و980 سائق نقل جماعي مخالف لعدم الالتزام ارتداء الكمامة الواقية.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
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