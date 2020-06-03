الأولى من نوعها.. النيابة الإدارية تعقد دورة تدريبية عن بعد للأعضاء الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الأربعاء، أول دورة تدريبية بنظام التدريب عن بعد لعدد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد.

وذكر المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أنه من المقرر أن تستمر تلك الدورة لمدة شهر متواصل يحصل فيه المتدربين على تدريب مكثف حول الموضوعات المتعلقة بأسس وقواعد التحقيقات التي تباشرها النيابة في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

وتعد تلك الدورة الأولى من نوعها التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع إدارة التحول الرقمي وفقاً للبروتوكول الذي سبق توقيعه بين إدارة التحول الرقمي ممثلة عن النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات في وقت مبكر من شهر إبريل الماضي، والذي يهدف إلى تطوير العمل القضائي بالنيابة الإدارية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي.