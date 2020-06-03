السجن المؤبد لـ3 متهمين بحيازة مواد مفرقعة في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، 3 متهمين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية. كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم حيازة مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزوا ذخائر مما تُستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.

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