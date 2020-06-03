الداخلية: ضبط 59 وحدة سكنية لتغيير النشاط لتجاري.. وإزالة 182 حالة تعدٍ خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، حملات مكبرة؛ لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

وأسفرت الجهود خلال شهر مايو 2020، عن تأمين إزالة 182 حالة تعدٍ متنوعة، وإلغاء تخصيص وسحب 50 وحدة وغلق وتشميع 62 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص وإيقاف 153 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص وضبط 158 مخالفة لمحلات تزاول نشاطًا بدون ترخيص و143 مخالفات مبانٍ لشروط التخصيص وإزالة ورفع 336 مخالفة فورية وضبط 19 مخالفة مرورية متنوعة و14 واقعة فض أختام.

كما تم تأمين إزالة ورفع 345 مخالفة إشغالات متنوعة وضبط 59 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجارى وإداري.

وفي مجال البحث الجنائي: ضبط قضية تموين، 6 قضايا إتلاف مال عام، (15) قضية سرقة تيار كهربائي، ومياه عمومية ورفع عدادات، (3) قضايا سرقة مواد محجرية، (43) مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام و(61) بائع جائل، وعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة.