اخرجوا بأقل خسائر ممكنة.. غرفة الشركات توجه رسالة جديدة إلى القطاع السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد فاروق، عضو غرفة شركات السياحة ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة: "تفاءلوا بالخير وحافظوا على أنفسكم قدر المستطاع، واتبعوا الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووضعتها وزارة الصحة المصرية للتماشي مع قرارات التعايش مع الواقع بخصوص فيروس كورونا، باﻹضافة إلى ضرورة تحسين السلوكيات والتغيير للأفضل؛ من أجل الحفاظ على صحتنا العامة والمرور من الأزمة الحالية للخروج بأقل خسائر ممكنة خلال هذا الموسم".

جاء ذلك خلال رسالة جديدة وعاجلة وجهها محمد فاروق، عبر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، إلى القطاع السياحي والمواطنين، خصوصًا النزلاء، وذلك بالتزامن مع عودة السياحة الداخلية وعودة تشغيل الفنادق وفقًا للضوابط الصحية المعتمدة.

وأشار فاروق إلى تجربة فتح السياحة الداخلية وفقًا للاشتراطات والإجراءات الاحترازية، موضحًا أنها تسير بشكل جيد دون مشكلات مع التزام النزلاء بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى تخصيص مكان عزل في الفنادق التي ستعمل حال ظهور أية حالات مصابة بكورونا، مؤكدًا أن المواطنين الذين توجهوا لعدد من الفنادق سلوكياتهم منضبطة، وملتزمون بالإجراءات الوقائية.

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وأهاب عضو غرفة شركات السياحة ورئيس السياحة الإلكترونية بالغرفة، بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وتستمر أعمال لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، للتفتيش على الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة ﻹعادة التشغيل واستقبال نزلاء.

وأعلنت وزارة الساحة والآثار، أمس، تزايد أعداد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، حتى الآن إلى 85 فندقًا.