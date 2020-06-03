- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نشر مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة، بعد انتاء العديد من الأساليب الخاطئة والتي قد تتسبب في نقل العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب منشور توعوي اليوم الأربعاء، وجهت المنظمة بعدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة والتخلص منها في سلة المهملات، مع غسل اليدين بالماء والصابون.
وشددت الصحة العالمية على أن استخدام الكمامة ليس بديلاً عن الطرق الأخرى الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من عدوى "كورونا"، مثل المواظبة على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، والحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين الآخرين.
اقرأ أيضًا:
10 نصائح و7 أخطاء.. "الصحة العالمية" تنشر الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار أساليب خاطئة.. الصحة العالمية تنشر الطريقة الآمنة للتخلص من الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.