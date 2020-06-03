وزيرة البيئة: تنسيق عاجل مع "نظافة وتجميل القاهرة" لرفع مستوى نظافة حي المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم الاتفاق على وضع خطة سريعة لرفع كافة المخلفات والتراكمات بشوارع المطرية، بما في ذلك منطقة مزار شجرة مريم والشوارع المؤدية إليه؛ نظرًا لأهميته التاريخية، بالإضافة إلى رفع التراكمات من المحاور الجديدة التي تم إنشاؤها خلال عمليات التطوير.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة نهائية للتعامل مع تراكم المخلفات بحى المطرية؛ حيث تم عقد اجتماع عاجل، اليوم الأربعاء، بين مسؤولي جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بحضور نائب محافظ القاهرة ورئيس حي المطرية؛ لوضع آلية لرفع مستوى نظافة محاور وطرق حي المطرية، للتغلب على المشكلات والشكاوى المتكررة من تراكم القمامة بالحي؛ خصوصًا حول مزار شجرة مريم.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على رفع كفاءة منظومة النظافة داخل الحي بعدد من الإجراءات؛ منها توفير عدد ٨٠ صندوق قمامة من خلال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وقيام رئيس الحي بإعادة توزيع متعهدي جمع القمامة على أنحاء الحي؛ لضمان رفع المخلفات كافة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة ضمن مهامها في إعداد وتنفيذ منظومة المخلفات والرصد والمتابعة لها ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات، ستقوم من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالدفع بفرق رصد دورية لمتابعة حالة النظافة العامة لشوارع الحي، وضمان استدامة مستوى النظافة المطلوب.