أخبار مصر | اليوم الثالث علي التوالي.. استمرار التقديم للصف الأول الابتدائي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم الثالث علي التوالي.. استمرار التقديم للصف الأول الابتدائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في استقبال التقديم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لليوم الثالث على التوالي، موضحة أن انتهاء التقديم يوم 30 يونيو الجاري.

ونصحت وزارة التربية والتعليم، خلال بيان صحفي، جميع أولياء الأمور بأن من تواجهه مشكلة عليه التواصل مع الصفحة الرسمية للوزارة أو المديرية.

جدير بالذكر أن يجب أن يكون سن الطفل في 1-10-2020 أكبر من 4 سنوات وأقل من 6 سنوات ويقدم ولي الأمر بإدارته من خلال مراكز التقدم الموجودة بكل إدارة، والتي سيتم الإعلان عنها بالإدارات التعليمية أو على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظات، ويكتب ولي الأمر رغباته من جميع الإدارات الأقرب فالأقرب، على أن تكون الرغبة الأولى من الإدارة التابع لها السكن، وفقًا لعنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي ووجوب مراعاة استنفاد كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة. الأوراق المطلوبة Advertisements - شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة وعدد 4 صور شخصية للطفل بالإضافة إلى صورة بطاقة ولي الأمر أو مَن يكفل الطفل وكذا صورة بطاقة والدة الطفل. - ما يفيد إقامة والد الطفل في النطاق الجغرافي للمدرس وإيصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو غاز باسم والد الطفل، أو عقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر أبريل 2020. - بالنسبة إلى من لهم إخوة بالمدرسة يقدم بيان قيد لهم ويرفق بالملف وطابع تعليم فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 1 جنيه، ويلصق على الطلب وملف بلاستيك + حافظة بلاستيك +عدد 5 مظاريف بيضاء فارغة.