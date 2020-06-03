أخبار مصر | إجراءات استباقية لمنع دخول الجراد الصحراوي الحدود المصرية

أعلنت وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي، عن اتحاذ كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي ومنع دخوله الي الحدود المصرية، وجاء ذلك في التقرير، الذي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الذي أعده د عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية.

وأشار التقرير الي انتشار لجان المسح والمكافحة التابعة للإدارة العامة للجراد بالمناطق الحدودية بالصحراء الجنوبية الشرقية وساحل البحر الاحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم – الشيخ الشاذلي – حماطة – الشلاتين – ابو رماد – حلايب) والعلاقى شرق بحيرة ناصر والصحراء الجنوبية الغربية (جرف حسين – ابو سمبل – توشكي) وشرق العوينات والوحات البحرية وفى الشمال الغربي سيوة والسلوم.

وأكد التقرير أن هذه اللجان مزودة بسيارات دفع رباعي للعمل في الوديان والاماكن الوعرة بالمناطق الحدودية وآلات رش ومبيدات ومهندسين زراعيين وسائقين وعمال مدربين على أعلى مستوى لأعمال المسح والمكافحة لحشرة الجراد الصحراوي.

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وأفاد التقرير بأن هذه اللجان في حالة استعداد دائم طوال العام ثم تعلن حالة الطوارئ في شهر سبتمبر أي قبل موسم التكاثر الشتوي والهجرة الطبيعية لحشرة الجراد الصحراوي، والذي تتأثر به الحدود المصرية حيث يبدأ موسم التكاثر الشتوي من اكتوبر الى ابريل من كل عام، لذلك تستعد اللجان بالصحراء قبل موسم التكاثر الشتوي بشهر كامل للوقوف على حالة الجراد الصحراوي والحالة البيئية من كساء نباتي ورطوبة تربة وسقوط الامطار.

وأكد التقرير أن هناك غرفة عمليات بالوزارة برئاسة رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات وعضوية مدير عام الادارة العامة للجراد ومدير ادارة الجراد ومدير ادارة البلاغات والتوصيات لمتابعة تقارير اللجان المتواجدة بالصحراء وتحليلها واتخاذ القرار المناسب بناء على هذه التحاليل ومتابعة الموقف ساعة بساعة كذلك تعمل غرفة العمليات على توفير مواد الوقود اللازمة لسيارات المسح والمكافحة وكذلك توفير المبيدات اللازمة لأعمال المكافحة.

ولفت التقرير إلى وجود تنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدولة بالإضافة الى التواصل المستمر مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للوقوف على موقف الجراد الصحراوي بالدول المجاورة مثل ليبيا والسودان واليمن والسعودية والاستفادة من النشرة الشهرية التي ترسلها الفاو للدول الأعضاء.

وانتهى تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ان الوضع هادئ تماما في مصر وهذا ما يؤكده أيضا موقع الفاو ولا يوجد أي نشاط للحشرة على مستوى المناطق الحدودية والداخلية من البلاد، حيث أن لجان المسح والاستكشاف تواصل عملها بالصحراء والمناطق الحدودية للوقوف على حالة الجراد الصحراوي لهذه المناطق والقيام بأعمال المكافحة لأى تجمعات أو اسراب تهاجم البلاد.