أخبار مصر | توزيع 1093 حقيبة وقائية على الحالات البسيطة والمخالطين لكورونا في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر توزيع 1093 حقيبة وقائية على الحالات البسيطة والمخالطين لكورونا في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزعت محافظة الجيزة، 1093 حقيبة للأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان صحفى، إن الحقائب تم توزيعها عن طريق الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية، وذلك وفقاً للبروتوكول العلاجى الذى تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حالة.

وأشار محافظ الجيزة بأن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عربات قوافل طبية متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة وذلك بطاقة تشغيل 100%.

وأوضح أن جميع الفرق بدأت بالإنتشار فى جميع القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة منذ الاسبوع الماضي بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص وذلك من قبل مديرية الشئون الصحية وبها بيان توضيحى بإرشادات الإستخدام وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الإتصال بهم، وتم توزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية.

كما تم تقديم التوعية للحالات التى تم تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الإستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلى، وطرق الحماية للمخالطين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

أكد محافظ الجيزة علي الاستمرار في توزيع الحقائب والمستلزمات الوقائية بالمجان علي المواطنين مع التواصل الدوري مع الحالات والمخالطين للاطمئنان علي سلامتهم والتدخل الفورى فى حالة الإحتياج للرعاية الصحية تحت الإشراف الطبى.

محافظ الجيزة: خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين عن كورونا

خصصت محافظة الجيزة، خطا ساخنا للمواطنين، لتلقي شكاوي واستفسارات العلاج بشأن فيروس كورونا المستجد.

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تخصيص أرقام 114 الخاصة، بمحافظة الجيزة و35714170 الخاص بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وذلك للتسهيل على المواطنين.

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وأكد محافظ الجيزة انه سيتابع على مدار اليوم أي شكاوى ترد عبر الخطوط الساخنة للتأكد من التعامل الفورى مع أية حالات اشتباه.

ولفت إلى أن الخطوط ستساهم في تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسي 105 التابع لوزارة الصحة.

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية تعقيم وتطهير مقار مكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات، قبل بدء صرفها اليوم.

‏‪ ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة إجراء أعمال التطهير والتعقيم مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين في أثناء عملية الصرف، مع تجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى

وشدد على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظًا على سلامتهم ولمجابهة فيروس كورونا.‬

ولفت إلى أنه تم إقامة خيام وتوفير كراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات، وتزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم والتصدي لأي مشكلات وحلها فور‬ًا.

وفي الإطار نفسه، تابع المحافظ حملات الزيارات المنزلية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة‪ .‬

وكلف محافظ الجيزة بإجراء الكشف والاطمئنان على الحالة الصحية للحالات الإيجابية المصابه بفيروس كورونا والمخالطين لهم، مؤكدًا توزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي‪.‬

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم تحديد موعد لأخذ المسحة بعد إنتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية كما يتم التواصل تليفونيا مع الحالات على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الادوية لهم.