أخبار مصر | في اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. أشهر مجازر التاريخ ضد الصغار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات.. أشهر مجازر التاريخ ضد الصغار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة في الموافق 19 أغسطس عام 1982 بشأن القضية الفلسطينية، حيث أقرت خلالها احياء يوم 4 يونيو من كل عام كيوم دولي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان، وجاء ذلك إزاء العدد الكبير من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين ضحايا أعمال إسرائيل العدائية.

وشارك مركز جنيف المجتمع الدولي، وأقر بمعاناة الأطفال ضحايا الاعتداءات الجسدية والمعنوية والعاطفية في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا دعمه للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل حماية حقوق الأطفال.

ووفق لتقرير الأمم المتحدة، أن أكثر من مليوني طفل قتلوا في العقدين الماضيين خلال الحروب، بالإضافة إلى ملايين من الجرحى واليتامى، ويوجد ما يقارب 10 ملايين طفل.

كما تم تجنيد أكثر من 250 ألف طفل، للمشاركة في القتال في الصراعات المسلحة، ونحو 150 مليون فتاة تحت سن 18 عاما وقعن ضحايا العنف الجنسي، فضلا عن 80 ألف طفل يموتون سنويا نتيجة العنف الأسري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأكدت الأمم المتحدة وفق البيان، أن هناك زيادة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع، حيث يعيش 250 مليون طفل في بلدان ومناطق متأثرة بالنزاع. وأوضحت الأمم المتحدة، أن هناك خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتضمن مستقبل أفضل للأطفال، وحددت الخطة لأول مرة هدف محدد، لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.

وترصد "الخليج 365" أبرز الجرائم المرتكبة في حق الأطفال الأبرياء خلال الحروب:

مدرسة "بحر البقر": تعد المذبحة الأكثر بشاعة، فقد عصفت القوات الجوية الإسرائيلية في 8 من أبريل عام 1970 بأطفال أبرياء، حيث شنت هجوم على مدرسة "بحر البقر" المشتركة في قرية بحر البقر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، فتحولت صفحات الكراريس الي دماء، وأسفرت عن استشهاد 30 طفل وإصابة 50 آخرين Advertisements وقال صلاح جاهين عنها "انتهى الدرس لموا الكراريس.. بالدم اللي على ورقهم سال.. في قصر الأمم المتحدة.. مسابقة لرسوم الأطفال.. إيه رأيك في البقع الحمرا.. يا ضمير العالم يا عزيزي. دي طفلة مصرية سمرا كانت من أشطر تلاميذي".