أخبار مصر | القوى العاملة: الأردن تطلق خدمات نظام التصاريح للعمالة الوافدة الكترونيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: الأردن تطلق خدمات نظام التصاريح للعمالة الوافدة الكترونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالأردن، إن المملكة الهاشمية تستعد لإطلاق خدمة نظام التصاريح للعمالة الوافدة إلكترونيا.

وأوضح المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد في تقريرة للوزير محمد سعفان، أن وزارة العمل الأردنية سوف تطلق خدمة نظام التصاريح الالكترونية اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق، ما يترتب عليه الاستغناء عن المعاملات الورقية وانجاز معاملات تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل من خلال النظام الالكتروني حصرا دون الحاجة لمراجعة وزارة العمل أو المديريات التابعة لها .

كما سيتم تفعيل خدمة عملية الدفع الالكتروني للرسوم المستحقة على إصدار تصاريح العمل والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة وذلك تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها للعودة الى تقديم خدماتها للعمال وأصحاب العمل وبشكل يحافظ على إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية الواجب إتباعها من قبل الوزارات والدوائر الحكومية.

وقال وزارة العمل الأردنية : إنه لغايات الاستفادة من خدمات التصاريح الالكترونية على صاحب العمل التسجيل على النظام من خلال الدخول على موقع الوزارة الرسمي mol.gov.jo اختيار بوابة تصاريح العمل الالكترونية وإدخال البيانات حسب المعطيات المطلوبة وحسب الخطوات التي يطلبها النظام ، كما اتاحت الوزارة دليل يوضح الية التسجيل على النظام لصاحب العمل .

وستعمل الوزارة على إطلاق نظام التصاريح الالكترونية على عدة مراحل بدءا بإطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل للقطاع الزراعي من اليوم ، وإطلاق خدمة تجديد تصاريح العمل وتغيير صاحب العمل لقطاع العاملين في المنازل بتاريخ من 7 من نفس الشهر وخدمة تجديد وتغيير صاحب العمل للقطاع التجاري والصناعي ، المالي والخدمي 14 من الشهر ذاته.

أما الخدمات المقدمة للسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والمؤسسات الاهلية والدوائر الرسمية ، فسوف تبدأ من 21 يونيو الجاري وأخيرا تصاريح العمل لعمال النظافة للعمارات والمجمعات التجارية 28 من الشهر ذاته.

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كما ستتيح الوزارة الخدمات الالكترونية اعتبارا من 3 يونيو لأصحاب العمل خدمات تبليغ فرار، والغاء فرار، براءة ذمة ، واصدار مغادرة نهائية، واصدار خروج وعودة، و إلغاء تصريح عمل، ولغايات الحد من تداول النقود الورقية وللحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين من خطر الإصابة بعدوي الكورونا قامت الوزارة بتفعيل خدمة الدفع الالكتروني، وبإمكان صاحب العمل الدفع باستخدام تطبيق أي فواتيركم وذلك من خلال صفحة وتطبيق ، وحساب صاحب العمل البنكي ، ومحافظ الموبايل الالكترونية ،وعن طريق، وتطبيق أو موقع أي فواتيركم ، وجميع فروع بنوك المملكة ، ووكلاء أي فواتيركم ،ومكاتب البريد الأردني.

القوي العاملة: تحصيل 321 ألف جنيه مستحقات 11 عاملا مصريا بالسعودية

نجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة.

وقام المكتب صرف مستحقات متأخرة لـ 11 من العاملين المصريين بإحدى شركات المقاولات ، وبلغت إجماليها 75 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازي 321 ألفا و630 جنيها مصريا تقريبا.

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلي أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة الـ 11 عاملا ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتابع قائلا : إن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالى بالرياض أحمد رجائي، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى شركة المقاولات للمطالبة بصرف مستحقات هذه العمالة ، ووتم على مدار أسبوعين التواصل يومياً مع الشركة من أجل سداد مستحقات العاملين كاملة مع عمل تأشيرة خروج نهائي لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد المستشار العمالي بالرياض أن الشركة تجاوبت بالفعل وديا ، وقامت بصرف المستحقات المالية النظامية لـ 11 عاملا مصريا في الشركة ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة للعاملين خمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال سعودي ، وجارى التنسيق لاستخراج تأشيرة الخروج النهائي وعودتهم إلى أرض الوطن.