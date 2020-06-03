شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يبحث مع الأنبا يوأنس استكمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري وتوابعها للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، لبحث سبل التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية لإستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بأسيوط.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتنمية قطاع السياحة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية من كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لإستكمال مسيرة التنمية المستدامة التي بدأتها الدولة وتحقيق استراتيجية مصر 2030م.

وأكد المحافظ على ما تقدمه الكنيسة الارثوذكسية من جهود ومشاركة مجتمعية في العديد من القطاعات بالمحافظة خاصة الصحة والتعليم ومحو الأمية.

وأشار إلى ما تبذله الدولة من جهود وما تنفذه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والتي تضمن بمحافظة أسيوط (دير السيدة العذراء بدير درنكه ودير المحرق بالقوصية) وذلك نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة.

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