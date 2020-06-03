شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن تطبيق برنامج القراءات الموحد في 4 محافظات بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق برنامج القراءات الموحد على نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي يمتد نطاقها لمحافظات سوهاج وقنا والاقصر واسوان، لافته الى ان يتم العمل حاليا على تعميم التجربة على جميع انحاء الجمهورية.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بدأ العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد في شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تدريجيا من شهر فبراير 2020 بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريا عن قناعة كاملة ورضاء تام وذلك من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضى على أي تدخل بشرى في اصدار الفاتورة حيث يتم قراءة العدادات اليه عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك الكترونيا.

وأضاف شاكر انه من هذا المنطلق قامت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لإطلاق شارة البدء للعمل في البرنامج علي مرحلتين لاجمالي المشتركين بقطاعات الشركة، المرحله الأولي في فبراير 2020 لعدد 15 فرع وإجمالي عدد مشتركين 718 ألف مشترك وتم العمل بنجاح في هذه المرحلة أما المرحلة الثانية في مارس 2020 لعدد 34 فرع باجمالي عدد مشتركين حوالي 2.9 مليون مشترك وتم العمل بي المرحلتين بنجاح ليصل إجمالي العدد الكلي المطبق عليه البرنامج 3.6 مليون مشترك لعدد 49 فرع وهو ما يمثل 100% من إجمالي عام الشركة.