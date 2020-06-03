شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات وتنقلات في وظائف قضائية (النص الكامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 21 مكرر (و)، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2020، ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية، منها تعيين رؤساء بالمحاكم الإبتدائية. للإطلاع على العدد: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 27,536

تعافي 6,827

وفيات 1,052

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