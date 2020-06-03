شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يشكر الفنان التشكيلي صابر طه: «عقبال ما نخلص من كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على رسمة كاريكاتير للفنان التشكيلي صابر طه، قائلا: «كل الشكر للفنان صابر طه.. عقبال ما نخلص من كورونا وتباعتها».

وأكد الفنان صابر طه إن الفنانين التشكيليين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا ويحاولون إن يتغلبوا عليها بالرسم والمشاركة في توعية المجتمع، مشيرًا إلى إنه سعيد بتواصل رجل الأعمال نجيب ساويرس واهتمامه بالرد ونشر الكاريكاتير على صفحة تويتر الخاصة به.

وأوضح طه أن رسام الكاريكاتير يترجم غموض وعمق الشخصيات العامة في رسوماته، ويشارك المجتمع آلامه وأفراحه، مُشيدًا بدور الفنانين التشكيليين خلال أزمة كورونا رغم المعاناة التي يعيشونها.

ساويرس يشكر الفنان التشكيلي صابر طه علي رسمة كاركتير