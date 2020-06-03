شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل بوحدة صحية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار بإحالة 7 أطباء للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالوحدة الصحية لقرية ترسا التابعة لمدينة طوخ.

جاء ذلك خلال حملة قام بها إيهاب مهدي رئيس الوحدة المحلية بترسا بمتابعة الوحدات الصحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، حيث اكتشف غياب ٧ أطباء عن العمل، بالوحدة الصحية بترسا وتم رفع مذكرة لمحافظ القليوبية.

وأشار «مهدي»، أن الحملة جاءت بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة الوحدات الصحية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.