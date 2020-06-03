شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية «حسني هداهد».. عمره 83 عاماً وحصل على ماجيستير بعد 6 سنوات من التحاقه بالكلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور حسني هداهد صاحب الـ 83 عاما، ابن مدينة منيا القمح، لحصوله على درجة الماجستير في اللغة العربية (الأدب في العصر العباسي الثاني)، بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية، وذلك تقديراً لإصراره وعزيمته في استكمال الدراسات العليا والحصول على درجة الماجستير في الأدب العربي.

وأشاد محافظ الشرقية بصاحب الـ 83 عاما لتحديه الصعاب وإيمانه برسالة التزود بالعلم والمعرفة، ليرسل بذلك رسالة للجميع بأن العلم لا يتوقف عند مرحلة سنية معينه بل يستمر طوال حياه الإنسان.

وقدم الدكتور حسني هداهد الشكر لمحافظ الشرقية، مؤكدا أنه واجه العديد من الصعوبات منها تهكمات الأقارب والأصدقاء خلال محاولته الدراسة في الكبر، لكنه لم يلتفت لتلك المحاولات التي من شأنها أن تضعف من عزيمته واصراراه لإستكمال دراسته والحصول على أعلى الدرجات العلمية رغم كبر السن وتقدم العمر.

يذكر أن الدكتور حسني هداهد قد حصل على دبلوم المعلمين وتدرج في عمله حتى عين مديراً لإدارة منيا القمح التعليمية وأنهي خدمته لبلوغه سن التقاعد عام 1998، وفى عام 2014 التحق بكلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية، وبعدها حصل على الدراسات العليا ثم درجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة المنصورة في عمر إلى 83 عاما .