شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة 42 غداً في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد .
وهناك شبورة مائية خفيفة صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية .
ويشير خبراء الأرصاد إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان .
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «34– 20»، الإسكندرية «27– 19»، قنا «42- 26»، الأقصر «42 – 26»، أسوان «42– 27».
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الوضع في مصر
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اصابات
27,536
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تعافي
6,827
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وفيات
1,052
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