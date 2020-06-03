شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعيين 5 مستشارات بالنيابة الإدارية مديرات لنيابات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار عصام المنشاوى رئيس هية النيابة الإدارية قرارا صباح اليوم، بتعيين 5 من المستشارات بالنيابة الإدارية، مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط.

وشمل القرار كل من المستشارة انتصار محمد أحمد فرج مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد مديرأ لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديرأ لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط، المستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.





المستشارة مروة محمد صلاح الدين مدير نيابة ميت غمر القسم الثاني



المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مدير نيابة أسيوط القسم الأول المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مدير نيابة أسيوط القسم الأول



المستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مدير نيابة السياحة والإعلام المستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مدير نيابة السياحة والإعلام

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المستشارة مها محمد صبحي مدير نيابة التعليم القسم الأول المستشارة مها محمد صبحي مدير نيابة التعليم القسم الأول



المستشارة إنتصار محمد فرج مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية القسم الثاني المستشارة إنتصار محمد فرج مدير نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية القسم الثاني

من جانبه أشاد المستشار عصام المنشاوي، بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها أجمالا، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة.

وأكد المنشاوى أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبية العمل القضائى بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وأعتزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمراة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.

كما وجه المنشاوى مراعاة سرعة انجاز التحقيقات في القضايا والاهتمام بشكاوى المواطنين والالتزام التام بالقيم والتقاليد القضائية.

يذكر أن تعيين المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول، يعد سابقة هي الأولي من نوعها لتعيين مديرة نيابة من المستشارات على مستوى النيابات الإدارية بمحافظات الصعيد.