شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تأجيل رحلة العائدين من بيروت الرابعة لغد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان ؛ أشارت فيه الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد إلي أنه تقرر تأجيل الرحلة الرابعة التي كانت من المفترض القيام بها اليوم الأربعاء ضمن 4 رحلات قادمة من بيروت إلى القاهرة اليوم الأربعاء للمواطنين العائدين من لبنان والتى كان مقررا لها الساعة العاشرة والنصف مساءا ؛ على أن يكون ميعاد الإقلاع الساعة السابعة والنصف من صباح غد الخميس المواق 4 يونيو .

وفي نفس السياق قالت : أنه من المقرر وصول 3 رحلات للقاهرة قادمة من بيروت علي خطوط اير كايرو ارقام الرحلات هى : 202، 204؛ 206 ساعات القيام علي التوالي من بيروت الساعة السابعه والنصف صباحا؛ والثانية عشر والنصف ظهرا؛ والخامسة والنصف مساءا.