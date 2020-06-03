شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تأجيل رحلة العائدين من بيروت الرابعة لغد الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت - لبنان ؛ أشارت فيه الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد إلي أنه تقرر تأجيل الرحلة الرابعة التي كانت من المفترض القيام بها اليوم الأربعاء ضمن 4 رحلات قادمة من بيروت إلى القاهرة اليوم الأربعاء للمواطنين العائدين من لبنان والتى كان مقررا لها الساعة العاشرة والنصف مساءا ؛ على أن يكون ميعاد الإقلاع الساعة السابعة والنصف من صباح غد الخميس المواق 4 يونيو .
وفي نفس السياق قالت : أنه من المقرر وصول 3 رحلات للقاهرة قادمة من بيروت علي خطوط اير كايرو ارقام الرحلات هى : 202، 204؛ 206 ساعات القيام علي التوالي من بيروت الساعة السابعه والنصف صباحا؛ والثانية عشر والنصف ظهرا؛ والخامسة والنصف مساءا.
وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى مؤخرا تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت، علي متنهم جميعا 464 عاملا ، حيث تصل الرحلة الأولي 320 طيران الجزيزة إلي مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهر اليوم ، وعلي متنها145 عاملا ، أما الثانية قيام من الكويت الساعة 13.05 وعلي متنها 145 عاملا أيضا ، والثالثة طيران أير كايرو قيام من الكويت 19.00 وعلي متنها 174 عاملا لتصل إلي مطار مرسي علم ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.
وأشاد السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت ، بالتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية في البلدين ، فضلا عن الجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بالفيروس .
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: تأجيل رحلة العائدين من بيروت الرابعة لغد الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.