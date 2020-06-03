شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: "ووهان" أجرت اختبارات لـ 10 مليون شخص لاكتشاف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى لياو ليتشانج، السفير الصينى بالقاهرة، بإكمال "ووهان" اجراء اختبارات الحمض النووى لجميع السكان، لاكتشاف فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم اختبار ما يقرب من 10 ملايين شخص.

وقال السفير الصينى بالقاهرة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أخبار سارة من ووهان: في الفترة من 14 مايو إلى 1 يونيو، أكملت ووهان حملتها لإجراء اختبارات الحمض النووي على جميع السكان، حيث تم اختبار ما يقرب من 10 ملايين من السكان لـ COVID-19. النتيجة لم تظهر حالات جديدة مؤكدة، وعلى الرغم من وجود 300 حالة بدون أعراض، إلا إنها لم تصيب الآخرين".



السفير الصينى بالقاهرة

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وفى سياق آخر قال السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشانج حول جهود الصين لتطوير لقاح لفيروس كورونا، إنه حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح لفيروس كورونا، ويعمل العلماء من مختلف الدول على قدم وساق لتطوير الأدوية لتطوير التجارب السريرية، موضحا أن الصين تبذل جهود كبيرة لتطوير العلاج.

وأضاف فى المؤتمر الثامن عبر الانترنت والذى جاء تحت عنوان "اتحدوا وتعاونوا من أجل التغلب على الوباء واشتركوا فى بناء مجتمع يتمتع بصحة مشتركة للبشرية" أن الصين تعزز تبادل المعلومات والخبرات للتوصل إلى بروتوكول علاج مع العلماء من مختلف دول العالم، موضحا أن الطب الصينى التقليدى أثبت فاعلية فى مواجهة الفيروس.

وقال إن الصين تعمل على تطوير 4 لقاحات للفيروس، ومنها ما دخل المراحل السريرية. وأوضح أن الرئيس أكد أن اللقاح الصينى سيكون منفعة عامة وسيتم توفير بسعر معقول للجميع انطلاقا من إحساسنا بالمسئولية كدولة كبيرة فى العالم، وأن البشرية مجموعة واحدة بمصير مشترك وسيفيد الدول الافريقية بشكل كبير.