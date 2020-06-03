شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس حول العالم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا بالمدن العربية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالمدن العربية والعالمية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالمدن العربية والعالمية كما يلى:

- مكة: العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة

- المدينة : العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة

- الرياض: العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة

- المنامه : العظمى 39 درجة والصغرى 33 درجة

- أبو ظبى: العظمى 40 درجة والصغرى 31 درجة

- الدوحه : العظمى 45 درجة والصغرى 33 درجة

- الكويت : العظمى 48 درجة والصغرى 31 درجة

- دمشق : العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة

- بيروت : العظمى 24 درجة والصغرى 20 درجة

- عمان : العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة

- القدس : العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

- غزة : العظمى 25 درجة والصغرى 19درجة

- بغداد : العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

- مسقط: العظمى 38 درجة والصغرى 31 درجة

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- صنعاء : العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

- الخرطوم : العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة

- طرابلس : العظمى 34 درجة والصغرى 26 درجة

- تونس : العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

- الجزائر : العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة

- الرباط : العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث ، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.