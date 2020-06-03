شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": ضبط وإعدام 76 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية في ظل انتشار فيرس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أنه تم المرور على 5301 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 42 طنًا و968 كيلو جرام أغذية متنوعة و2297 لتر مشروبات لعدم صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

Advertisements

وأضاف أنه تم ضبط 33 طنًا و738 كيلو جرام أغذية متنوعة، و168 لتر مشروبات، أخريين للشك في صلاحياتها ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى سحب 9499 عينة من الأغذية وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبة أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى تحرير 3951 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 830 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد "عيد" أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء في ظل انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.