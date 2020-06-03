شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المناضل السيناوى الشيخ عودة صباح من رموز قبيلة الترابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم المناضل السيناوى الشيخ عودة صباح أبوليمى من أبناء عشيرة النديات إحدى عشائر قبيلة الترابين بسيناء .

وقال الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الشيخ عودة صباح من بين أبطال أبناء قبائل سيناء الذين أدوا دورًا وطنيًا خلال فترة احتلال سيناء .

وأضاف أنه تقديرا لدوره الوطنى تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الأولى تقديرا لجهده الوطنية ودوره فى مساعدة القوات المسلحة .

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وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أنه من بين الأدوار المهمة التى قام بها نقل معلومات عن تحركات العدو ونقلها من شرق القناة لغربها، وتنفيذ عمليات فى مناطق بسيناء تحت اشراف وتوجيهات القيادة فى تلك الفترة .

وقال إنه إضافة لدوره الوطنى الذى كان محل تقدير واحترام من كافة قيادات الدولة، أدى الشيخ عودة صباح دوره فى حل الخلافات والمشاكل بين العائلات والقبائل، وكان من بين أبرز رموز وقيادات قبيلة الترابين وصاحب بصمة وتاريخ فى الدعوة لنبذ كل الخلافات وضرورة الالتفات للمصالح الوطنية فوق أى اعتبار .

وأشار الشيخ عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أنه برحيل الشيخ عودة صباح تفقد جمعية المجاهدين عضوا من بين أعضائها الـ757 وجميعهم من المجاهدين اصحاب الدور الفدائى من رجال وسيدات من مختلف أنحاء سيناء كانوا عيون الوطن خلال فترة الاحتلال.

وأوضح أن جمعية مجاهدى سيناء، أشهرت وتتبع مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، ومهمتها تقديم الخدمات المتنوعة للأبطال الفدائيين الذين أدوا دورهم البطولى فى خدمة الوطن وأيضا تقدم الجمعية خدماتها لأسرهم بعد رحيلهم، معربا عن تعازيه لأسرة الفقيد باسمه واسم كل الأبطال من أبناء سيناء .