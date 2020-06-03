شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تعلن أسماء الفائزين في مسابقة البحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، أسماء الفائزين في مسابقة البحث العلمي BUE (RAW2020) والتي يتم تنظيمها بشكل سنوي ضمن جهودها المستمرة في تعزيز جودة البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وذلك حرصاً منها على تشجيع التميز ودعم الإبداع.

وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إعتزاز مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر برئاسة رجل الصناعة محمد فريد خميس، بتنظيم مسابقة البحث العلمي BUE (RAW2020) كأبرز مسابقة بحثية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، بهدف دعم جهودهم الدائم في الإبتكار، وهو ما جعلهم مساهمين فاعلين في مسيرة التنمية بما ينسجم مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية، أن الجائزة تستهدف تكريم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البريطانية، وذلك تقديراً لمجهوداتهم البحثية في تقديم إضافة علمية متطورة، من خلال الأبحاث التي يتم نشرها في مجلات علمية محكمة ذات سمعة متميزة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأشار بهيى الدين إلى أن منح الجائزة يعتمد على معايير يأتي من بينها الإضافة النوعية التي يضيفها الباحث في مجال تخصصه، لتساهم في رفع مستواه البحثي في النواحي المختلفة وهو ما ما يدعم الإرتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي من خلال خلق روح المنافسة بين الباحثين خاصة بعد أصبح البحث العلمي هو القاطرة التي تقود الدول نحو التقدم بعد أن بات الركيزة الأساسية في تنمية المجتمعات.

وحصل على الدكتور محمد أمين الشاهر صادق أستاذ الهندسة الكيميائية بالجامعة البريطانية على جائزة الباحث الرئيسي RAW1 والبالغ قيمتها 40.000 جنيه مصري، ليحصد كل من دكتورة سارة عبد السلام أستاذة العلوم الأساسية بكلية الهندسة وطارق حاتم الأستاذ بكلية هندسة الطاقة والبيئية، جائزة مهنة البحث المبتكر RAW2 والبالغ قيمتها 30،000 جنيه مصري،

وفائز بجائزة الباحث عالي التأثير RAW3 كل من دكتورة ولاء صلاح أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة والدكتور وليد الحنفى الباحث بمركز الفيزياء النظرية.

وحصل على جائزة أفضل منشور بحثي، كل من الدكاترة خالد نجاتي، مروة عادل السيد، محمود محمد منصور، عمرو الزنط، شهاب الدين صابر، مها محمود سلامة، شادي علي سويدان، ومصطفى أبو السعود.

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كما فاز بجائزة أفضل أطروحة للدراسات العليا، كل من الدكاترة نسرين فراج، سامح مهدي، شادي سالم، أمجد محروس، شريف شفيق، شدوى قابيل، خالد نمتالة، وأحمد أبو سكين.

يذكر أن اللجنة المشرفة على البحث العلمي BUE (RAW2020) تتكون من الأستاذ الدكتور يحيى بهيى الدين نائب رئيس الجامعة - رئيساً، وعضوية كل من الدكتور أحمد حمزة، والدكتور محي المزار عميد كلية الصيدلة، والدكتور مجيد حسن عميد كلية الهندسة.