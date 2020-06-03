شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 26 حالة من مستشفى العزل الجامعي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، أنه تم تعافي وخروج عدد (26) حالة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والكوادر الطبية بمحافظة الفيوم من مستشفي العزل الجامعي، بعد تماثلهم للشفاء والتأكد من سلبية مسحتين متتاليتين.
ونفى «حتاتة» ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن خروج الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم من العزل الصحي بالمستشفيات الجامعية.
وأوضح أنه ما زال يتلقى الرعاية الطبية بالعزل الصحي بالمستشفيات الجامعية وحالتة الصحية مستقرة، وذلك وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.
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