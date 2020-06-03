شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حكومية: 95 % من الشركات بالقليوبية ملتزمة بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنه المشكلة للمرور على المشروعات الإنشائية والإنتاجية بمحافظة القليوبية للتأكد من توفير أقصى درجات الحماية بها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا وارتداء «الكمامات» الوقائية للعاملين، أن 95% من الشركات العاملة بالمحافظة ملتزمة بتلك الإجراءات.

وقالت اللجنة، أن المواقع المخالفة نتيجه لعدم التزام العمال أو لعدم الوعي من المسؤول عن المشروع يتم غلقها مدة ٤٨ ساعه لتوفيق أوضاعها، والتنبية بالمرور على المشروع مرة أخرى للتأكد من استجابة المسؤول والالتزام بإجراءات الوقاية.

وأضافت الدكتور أماني محمد إبراهيم مديرة المشروعات بمحافظة القليوبية ورئيس اللجنة، أن اللجنة مشكلة بقرار من محافظ القليوبية رقم ٣١٣ لسنه٢٠٢٠ بشأن المرور على المشروعات الإنشائية والإنتاجية بنطاق المحافظة، للتأكد من توفير أقصى درجات الحماية وتطبيق إجراءات السلامة والصحه المهنية في ظل أوضاع فيروس كورونا.

وأوضحت أن مهمة اللجنه منذ تشكيلها التأكد من قيام الشركات العاملة بتلك المشروعات بتنفيذ الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من ڤيروس كورونا الخاصة بارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل بها والتأكد من توفير جهاز لقياس درجه حرارة العاملين يوميا عند الدخول لموقع العمل، وتعقيم سيارات نقل العمال بالإضافة إلى متابعة نسب التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد لها، وعرض تقرير أسبوعي على المحافظ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ إجراءات حيال مخالفة تلك الشركات ومنها خصم ١٪ من قيمة التعاقد مع تللك الشركات.

وأشارت إلى أن اللجنة أسفرت عن التزام غالبية الشركات بنسبة ٩٥٪ ومخالفة بعض المواقع نتيجه لعدم التزام العمال أو لعدم الوعي من المسؤول عن المشروع، موضحة بأن الإجراء المتبع الغلق لمدة ٤٨ ساعه لتوفيق الأوضاع، والتنبية بالمرور على المشروع مرة أخرى للتأكد من استجابة المسؤول والالتزام بإجراءات الوقاية.

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التزام الشركات بالقليوبية بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

التزام الشركات بالقليوبية بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

التزام الشركات بالقليوبية بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

التزام الشركات بالقليوبية بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

التزام الشركات بالقليوبية بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا