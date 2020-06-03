شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية» يعلن تنفيذ 30 ألف حملة تطهير وتعقيم للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة فيروس كورورنا المستجد والحد من انتشاره، بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري والتي استطاعت تنفيذ 30 ألف و145 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والمباني الخدمية ودور العبادة والأسواق والمجازر والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بمشاركة الجهاز التنفيذي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت في الفترة من 16 مارس حتى 31 مايو 2020م، بتنفيذ 30 ألف و145 حملة تطهير وتعقيم موسعة، شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة، بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 3485 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة و1759 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات، و72 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة، و8626 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع، و381 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة، و1275 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور، و1793 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر، و12754 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على اتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.