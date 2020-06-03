شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: استغلال «ساعات الحظر» لرش وتعقيم الشوارع والميادين بـ4 مراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الوحدات المحلية في 4 مراكز إدارية بالمحافظة قامت باستغلال ساعات حظر التجول للقيام بحملات مكثفة لرش وتعقيم الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري بالمحافظة، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشار إلى قيام حملات برش وتعقيم شارع الليثي ومنطقة المستقبل في مركز كفر الدوار، وتطهير عدد من الشوارع ومنطقة مستشفى الرحمانية المركزي، ومبنى الوحدة المحلية ومكتب بريد سيدي عقبة ومدرسة المحمودية الإبتدائية الجديدة بمركز المحمودية، بالإضافة إلى منطقة جامع التداوي وشوارع الروضة والبساتين وأرض نصرة وقرية الملهطاني في مركز ومدينة دمنهور.

حملات تعقيم وتطهير في البحيرة وقت حظر التجوال

حملات تعقيم وتطهير في البحيرة وقت حظر التجوال

حملات تعقيم وتطهير في البحيرة وقت حظر التجوال