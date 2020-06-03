شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تأجيل الرحلة الرابعة من بيروت إلى القاهرة لـ«العالقين في لبنان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان؛ أشارت فيه الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد إلى أنه تقرر تأجيل الرحلة الرابعة التي كانت من المفترض القيام بها، اليوم الأربعاء، ضمن 4 رحلات قادمة من بيروت إلى القاهرة للمواطنين العائدين من لبنان والتى كان مقررًا لها الساعة العاشرة والنصف مساءً؛ على أن يكون ميعاد الإقلاع الساعة السابعة والنصف من صباح غد الخميس الموافق 4 يونيو.

وفي سياق متصل، قالت «عبد الجواد» إنه من المقرر وصول 3 رحلات للقاهرة قادمة من بيروت على خطوط إير كايرو، وأرقام الرحلات هي، ٢٠٢، ٢٠٤؛ ٢٠٦، ساعات القيام على التوالي من بيروت الساعة السابعة والنصف صباحًا؛ والثانية عشر والنصف ظهرًا؛ والخامسة والنصف مساء.