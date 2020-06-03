شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين سيدة مديرًا للنيابة الإدارية بأسيوط.. و«الهيئة»: أول مرة في الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، قرارًا بتعيين خمس من السيدات المستشارات بالهيئة مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط..

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الاعلامي للهيئة، في تصريحات صحفية، إن القرار فيما تضمنه من تعيين المستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان، مديراً لنيابة أسيوط القسم الأول، يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هيئة النيابة الادارية بتعيين مديرة نيابة من السيدات على مستوى النيابات الإدارية بمحافظات الصعيد.

وأضاف «سمير» أن القرار شمل أيضا تعيين كل من المستشارة انتصار محمد فرج، مديراً لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي، مديراً لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة جمال الدين قمر، مديراً لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديراً لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

من جانبه أشاد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الادارية، بـ«دور عضوات الهيئة اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالاً، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة»، مؤكدًا أن «تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه».